La rivoluzione della nonviolenza I profeti di un’idea da riscoprire

Aldo Capitini ha scritto “nonviolenza” come una parola sola per chiarire meglio il suo pensiero. Non si trattava solo di opporsi alla violenza, ma di usare un metodo di azione per cambiare le cose. La sua idea puntava a promuovere giustizia, uguaglianza e pace, chiedendo un impegno concreto e quotidiano.

Aldo Capitini prese a scrivere nonviolenza in un'unica parola per scacciare gli equivoci. La filosofia e la prassi che proponeva non erano un semplice progetto di rifiuto della violenza, ma molto di più: un metodo di pensiero che si fa azione con il preciso intento di cambiare l'ordine delle cose, in direzione della giustizia, dell'uguaglianza, della cooperazione, della pace. La nonviolenza, per Capitini, era una rivoluzione permanente e anche una ricerca continua, non una serie di precetti, al punto che lui stesso evitava di definirsi "nonviolento", preferendo espressioni come "amico" e "persuaso" della nonviolenza.

