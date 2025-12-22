RIVOLUZIONE STORICA RAI1 E CANALE 5 | IDEA GENIALE O MORTE DELLA TV GENERALISTA?.

Una possibile trasformazione di Rai1 e Canale 5 sta emergendo nei piani dei rispettivi dirigenti, con idee che potrebbero segnare un cambiamento importante nel panorama della televisione generalista italiana. Mentre si valutano le proposte, si apre un dibattito sulle future strategie delle principali reti nazionali e sul loro ruolo nel contesto mediatico attuale. Questo sviluppo rappresenta un punto di svolta, da monitorare nei prossimi mesi.

Una rivoluzione sarebbe allo studio di Rai1 e Canale 5 in vista dei prossimi mesi. Un’idea lanciata da Pier Silvio Berlusconi e a cui i dirigenti Rai vorrebbero accodarsi. Idea geniale o morte della tv? Stiamo parlano dell’allungare l’access prime time, già ora sbrodolato in alcune sere fino alle 22 sull’ammiraglia Mediaset, fino alle 22.30, arrivando così a coprire l’intera fascia di prima serata. Alle 22.30 un singolo episodio di una fiction o una show di durata di massimo 1 ora e mezza o 2 ore, e poi la secondaterza serata che troverebbe così una sua rinascita dopo essere finita nell’oblio. L’ad di Cologno Monzese si era già spinto avanti all’incontro periodo con i giornalisti parlando dell’idea della Ruota della Fortuna allungata e a seguire un episodio solo della serie I Cesaroni. 🔗 Leggi su Bubinoblog

