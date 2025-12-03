Il racconto della cantante riaccende i riflettori su un evento che si tende a considerare solo da anziani ma che in realtà può colpire anche prima dei 40 anni

J esse J, cantante britannica diventata famosa in tutto il mondo grazie a brani come Price Tag e Bang Bang, ha ripercorso in un’intervista al Guardian i gravi problemi di salute affrontati nel corso della sua vita: una diagnosi di malattia cardiaca a soli 11 anni e il cancro che l’ha colpita pochi mesi fa. Ma il racconto più sorprendente riguarda un episodio molto meno conosciuto: un ictus quando aveva appena 17 anni. Un’esperienza che contribuisce a mettere in discussione un luogo comune molto diffuso: l’idea che l’ictus sia una patologia riservata esclusivamente agli over 60. In realtà, i casi tra giovani e giovanissimi sono in aumento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

