Il look non riguarda solo la moda Si tratta di sicurezza Si tratta di identità Si tratta del potere dell' autenticità dice a proposito del suo nuovo libro The Look
M ichelle Obama è entrata ufficialmente nella sua era fashion. Non che il suo stile non abbia mai parlato forte e chiaro: abiti luminosi, silhouette democratiche, pezzi strategici che hanno fatto scuola nel quasi decennio alla Casa Bianca (2009-2017). E ora che una più essenziale immagine di lei ( come quella scattata da Annie Leibovitz, in jeans e t-shirt ) sta già facendo il giro del mondo, è chiaro che un nuovo capitolo del suo stile è in fase di scrittura. Proprio adesso che è in corso il press tour 2025 del suo terzo libro The Look, quella “voce” visiva sembra aver trovato un linguaggio davvero personale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
