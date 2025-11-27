M ichelle Obama è entrata ufficialmente nella sua era fashion. Non che il suo stile non abbia mai parlato forte e chiaro: abiti luminosi, silhouette democratiche, pezzi strategici che hanno fatto scuola nel quasi decennio alla Casa Bianca (2009-2017). E ora che una più essenziale immagine di lei ( come quella scattata da Annie Leibovitz, in jeans e t-shirt ) sta già facendo il giro del mondo, è chiaro che un nuovo capitolo del suo stile è in fase di scrittura. Proprio adesso che è in corso il press tour 2025 del suo terzo libro The Look, quella “voce” visiva sembra aver trovato un linguaggio davvero personale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

«Il look non riguarda solo la moda. Si tratta di sicurezza. Si tratta di identità. Si tratta del potere dell'autenticità» dice a proposito del suo nuovo libro "The Look"