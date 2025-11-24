Il centrosinistra prende Campania e Puglia Veneto al centrodestra La guida delle Regioni non cambia record di astensioni

Largo vantaggio di Fico in Campania: l'affluenza si ferma al 44%, giù di 11 punti rispetto alle ultime elezioni. Il centrosinistra con Decaro verso la vittoria anche in Puglia (affluenza al 41,8%). In Veneto trionfo del centrodestra: Stefani doppia Manildo. Crolla l'affluenza: 44,6% (-16%).

AGGIORNAMENTO ORE 19:05 – A Baselice vince il centrosinistra con il 66,25% (481 voti). Centrodestra al 32,23% (234 preferenze). AVS con candidato l'ex sindaco Lucio Ferella prende il 29,14% (206 voti) seguito da FdI (21,22% – 150 voti) e Noi di Centro

Il mio coinquilino (e collega e compagno di birrette) Nacho prende spesso in giro la sinistra europea. Dice che abbiamo paura di vincere mentre da loro, nel suo Uruguay e in tutta l'America latina, la sinistra ha in testa il potere. Non è che non si litighi feroceme

Regionali, risultati in diretta: Puglia e Campania al centrosinistra, Veneto al centrodestra. Campania, Puglia e in Veneto alle urne per le Regionali: oggi seggi di nuovo aperti dalle 7 alle 15.

Elezioni regionali: il centrosinistra vince in Puglia e Campania, il centrodestra in Veneto. Affluenza in calo: in Campania al 44,05% (11 punti in meno), in Puglia al 41,8% (in calo di 14 punti), in Veneto crolla 44,6

Regionali, le vittorie in Puglia e Campania infiammano la sinistra: "Per le politiche la partita è apertissima" - La sfida delle regionali tra le due coalizioni si conclude con un pareggio, ma i trionfi di Decaro e Fico rilanciano le ambizioni del campo largo.