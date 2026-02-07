La popolazione continua a diminuire | Rafforzare il sostegno alle famiglie

La città di Motopoli si trova di fronte a un nuovo calo di residenti. L’amministrazione ha deciso di aumentare gli aiuti alle famiglie per cercare di invertire questa tendenza. Nei prossimi mesi, saranno messe in campo misure concrete per sostenere i nuclei familiari e favorire la natalità. La speranza è di far ripartire la crescita della popolazione locale.

Sostenere ancora di più le famiglie per tornare a crescere. Ne è convita l’amministrazione di Motopoli alla luce dell’evoluzione del quadro demografico. Sono 11 289 i residenti al 31 dicembre scorso. Dai dati emerge che i nati lo scorso anno sono stati 65 mentre i decessi sono stati 129, con un saldo naturale negativo di 64. Positivo invece il saldo migratorio, tra i 383 immigrati e i 358 emigrati nel corso del 2025. "Sebbene il dato numerico segni una variazione negativa rispetto all’anno precedente – commenta la sindaca Linda Vanni - è fondamentale interpretare questa statistica non come un isolato fenomeno locale, ma come il riflesso di una dinamica strutturale molto più vasta, all’interno di un fenomeno nazionale di contrazione demografica che colpisce indistintamente piccoli borghi e grandi aree metropolitane". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

