Voucher caro scuola la Regione Calabria conferma il sostegno alle famiglie

La Regione Calabria conferma il suo impegno nel sostenere le famiglie attraverso il voucher caro scuola, un intervento volto a favorire l’accesso all’istruzione. Questa misura rappresenta un passo importante per garantire un sostegno concreto alle famiglie calabresi, rafforzando il diritto allo studio e contribuendo a ridurre le difficoltà economiche legate all’istruzione dei giovani.

"La regione Calabria ribadisce la propria attenzione verso il diritto allo studio e il supporto alle famiglie del territorio". A sottolinearlo è l'assessore regionale all'Istruzione e alle Pari opportunità, Eulalia Micheli, che annuncia la pubblicazione degli elenchi definitivi del voucher caro. "Voucher Caro Scuola": dalla Regione Calabria un contributo fino a 500 euro per libri, mobilit&ag; Pubblicati elenchi definitivi Voucher caro scuola 2023/2024, Micheli: "Strumento che va oltre il semplice sostegno economico"; Calabria, pubblicata la graduatoria provvisoria del "Voucher caro scuola". Voucher caro scuola 2023/2024: pubblicati elenchi definitivi - È quanto afferma l'assessore all'Istruzione e alle Pari opportunità della Regione Calabria, Eulalia Micheli, annunciando la pubblicazione degli elenchi definitivi del Voucher caro scuola 2023/2024, ...

Voucher caro scuola, famiglie ancora in attesa: nessuna data certa dalla Regione - A pochi giorni dal Natale, molte famiglie attendono ancora l’erogazione del voucher caro scuola, nonostante le graduatorie definitive siano state pubblicate ormai da diversi giorni. reggiotv.it

“Voucher Caro Scuola”: dalla Regione Calabria un contributo fino a 500 euro per libri, mobilità e cultura - Gestisce il bando il Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità, che ha sede nella cittadella regionale di Catanzaro a Germaneto ... msn.com

La docente di Lettere ha seguito alcune pratiche relative alle borse di studio concesse tramite il bando “Voucher Caro Scuola” - facebook.com facebook

