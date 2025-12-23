Voucher caro scuola la Regione Calabria conferma il sostegno alle famiglie

La Regione Calabria conferma il suo impegno nel sostenere le famiglie attraverso il voucher caro scuola, un intervento volto a favorire l’accesso all’istruzione. Questa misura rappresenta un passo importante per garantire un sostegno concreto alle famiglie calabresi, rafforzando il diritto allo studio e contribuendo a ridurre le difficoltà economiche legate all’istruzione dei giovani.

"La regione Calabria ribadisce la propria attenzione verso il diritto allo studio e il supporto alle famiglie del territorio". A sottolinearlo è l'assessore regionale all'Istruzione e alle Pari opportunità, Eulalia Micheli, che annuncia la pubblicazione degli elenchi definitivi del voucher caro.

