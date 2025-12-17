Aborto scelta drammatica | il sostegno alle famiglie

In un contesto globale segnato da sfide e incertezze, il diritto all’aborto rimane un tema cruciale. My Voice, My Choice, associazione impegnata nella tutela delle scelte femminili, ha richiesto all’Unione Europea un sostegno finanziario per garantire accesso sicuro alle interruzioni di gravidanza, soprattutto per le donne che ancora non possono contare su un aborto legale. Un passo importante verso la tutela dei diritti e della libertà di scelta.

L'aborto sarà un "diritto" in tutta Europa? Da Strasburgo il primo sì - L’Europarlamento ha approvato una risoluzione che adotta la petizione europea per l’estensione del ricorso all’aborto nei Paesi membri. avvenire.it

Aborto farmacologico, Donne di Destra contro la Regione: «Così si banalizza una scelta drammatica» - Le recenti dichiarazioni dell’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro e il comunicato diffuso il 24 novembre 2025 da CGIL, CISL e UIL Marche ... lanuovariviera.it

PUBBLICITA' PRO ABORTO SUI VAPORETTI SCOPPIA LA POLEMICA 12042021

Elena Donazzan. . Oggi in aula si è applaudito all’aumento dei fondi per l’aborto. Una decisione che, per molti, rappresenta un diritto; per me resta una sconfitta per chi non ha voce né possibilità di scelta. #elenadonazzan #parlamentoeuropeo #ecrgroup #frat - facebook.com facebook

Iniziativa dei cittadini europei In plenaria: La mia voce, la mia scelta Il Parlamento europeo discute l’iniziativa "La mia voce, la mia scelta: per un aborto sicuro e accessibile", che propone un meccanismo finanziario per un aborto sicuro e legale. europarl.e x.com

