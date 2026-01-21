È morta Eva Domenici la pastora di Campallorzo

È deceduta Eva Domenici, conosciuta come la ‘pastora di Campallorzo’, all’età di 92 anni. La sua figura era apprezzata nel paese per il suo stile di vita semplice e pacato. La sua testimonianza rifletteva serenità e rispetto per la comunità. La scomparsa di Eva rappresenta una perdita per il patrimonio sociale e culturale di Campallorzo.

È morta Eva Domenici, 92 anni, la ‘pastora di Campallorzo’. "Certo che sto bene quassù: non do noia a nessuno e nessuno dà noia a me". Era il suo motto, era vissuta da sola fino a qualche anno fa, in cima alle Apuane, nel borgo ameno dell’annuale Festa della Patata dei camaioresi, lontana dalla città, seguendo usi e costumi antichi. Eva, proprio come la prima donna: per lei, il paradosso sarebbe far scrivere il pezzo sul suo vissuto dall’intelligenza artificiale, da un ‘aggeggio’ invisibile ed ignoto, strano, che le farebbe quasi paura, mentre non ha avuto alcuna paura a dormire, camminare con i suoi cani e attraversare la sua esistenza sola sui monti, quelli dalle cime che cambiano colore con le stagioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

