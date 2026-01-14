Il 14 gennaio si celebra la Madonna Divina Pastora, figura molto venerata in Venezuela. Considerata un simbolo di protezione e speranza, è tradizionalmente invocata dai venezuelani nei momenti di emergenza, come terremoti ed epidemie. La sua devozione rappresenta un punto di riferimento importante per molte comunità, offrendo conforto e fiducia di fronte alle difficoltà.

In Venezuela è veneratissima l’immagine della Madonna Divina Pastora. A lei i venezuelani si sono rivolti in occasione di calamità naturali come terremoti e epidemie. Nello stato di Lara, in Venezuela, è forte la devozione per la Divina Pastora di Barquisimeto. Per onorarla, il 14 gennaio di ogni anno si svolge un imponente pellegrinaggio, considerato. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - 14 gennaio, Madonna Divina Pastora: è più forte dei terremoti e delle epidemie

Leggi anche: Signa Arretii celebra la “Donazione dei Pani” in onore della Madonna della Divina Provvidenza

Leggi anche: Influenza e prevenzione, c’è ancora tempo: “Una delle più grandi epidemie mai viste negli ultimi dieci anni”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Web-Tv: programmi di mercoledì 14 gennaio 2026.

14 gennaio, Madonna Divina Pastora: è più forte dei terremoti e delle epidemie - Ha protetto il popolo dalle terribili calamità naturali. lalucedimaria.it