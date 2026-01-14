14 gennaio Madonna Divina Pastora | è più forte dei terremoti e delle epidemie
Il 14 gennaio si celebra la Madonna Divina Pastora, figura molto venerata in Venezuela. Considerata un simbolo di protezione e speranza, è tradizionalmente invocata dai venezuelani nei momenti di emergenza, come terremoti ed epidemie. La sua devozione rappresenta un punto di riferimento importante per molte comunità, offrendo conforto e fiducia di fronte alle difficoltà.
In Venezuela è veneratissima l'immagine della Madonna Divina Pastora. A lei i venezuelani si sono rivolti in occasione di calamità naturali come terremoti e epidemie. Nello stato di Lara, in Venezuela, è forte la devozione per la Divina Pastora di Barquisimeto. Per onorarla, il 14 gennaio di ogni anno si svolge un imponente pellegrinaggio, considerato.
