La pioggia lascia i danni Smottamento franoso al borgo di Montefegatesi

La notte scorsa una frana ha colpito il borgo di Montefegatesi. La terra si è staccata lungo la via principale che collega il paese con l’Orrido di Botri. La pioggia intensa ha scatenato lo smottamento, creando disagi e blocchi sulla strada. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni. La strada rimane chiusa in attesa di ulteriori controlli.

"Una brutta frana si è attivata l’altra notte nella via principale che collega il nostro paese con una delle Riserve Naturali più importanti e visitate della Mediavalle del Serchio e cioè l’Orrido di Botri". Questo il messaggio apparso sulla pagina ufficiale del paese di Montefegatesi, frazione del comune di Bagni di Lucca, nelle prime ore di giovedì, con il quale è stata segnalata una nuova criticità territoriale. Questa volta, dopo quella delle ultime ore che ha interessato la via provinciale di Loppia nel comune di Barga, si tratta di un significativo movimento franoso nell’area del Solco di Bormi, tra lo stesso borgo di Montefegatesi e la località di Ponte a Gaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La pioggia lascia i danni. Smottamento franoso al borgo di Montefegatesi Approfondimenti su Montefegatesi Frana Sovraccarico di corrente nel borgo: lampadine scoppiano, danni agli elettrodomestici. “Situazione inaccettabile” A Carrara, il borgo sta affrontando un persistente sovraccarico di corrente, che provoca lampadine che scoppiano, danni agli elettrodomestici e interruzioni di energia nelle abitazioni. La ripartenza di Prosider. Danni per 500mila euro: "Non ci siamo mai fermate. Ma la pioggia ora fa paura" La ripartenza di Prosider riprende dopo i danni causati dall’alluvione. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Montefegatesi Frana Argomenti discussi: La pioggia lascia i danni. Smottamento franoso al borgo di Montefegatesi; La pioggia lascia il segno, strade colabrodo a Borgonovo; Niscemi, Giacomo lascia la sua casa in zona rossa: Una ferita aperta; Quando la nonna ballava sotto la pioggia di Trude Teige, in libreria dal 10 febbraio. Meteo Weekend: Gennaio chiude con la pioggia, Febbraio parte meglio. Le previsioni per Sabato e DomenicaLa situazione: la porta dell'Atlantico resta aperta Il flusso delle correnti oceaniche non accenna a interrompersi. La porta dell'Atlantico rimane infatti spalancata, permettendo così a masse d'aria ... ilmeteo.it Dopo la pioggia condizioni in miglioramento: sarà una domenica di nuvoleMartedì nel pomeriggio è atteso un nuovo peggioramento, che produrrà i maggiori effetti nella giornata di domenica. Le temperature non subiranno grandi variazioni e saranno prevalentemente influenzate ... bergamonews.it AGGIORNAMENTO: la strada è aperta Lo smottamento sulla provinciale 27, nel territorio di Baiso, in un'altra giornata segnata dalla pioggia intensa un po' su tutta la provincia Segui gli aggiornamenti facebook Pioggia a Cosenza, strade allagate e smottamenti: scatta l’allarme in Contrada Tenimento - x.com

