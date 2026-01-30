La ripartenza di Prosider Danni per 500mila euro | Non ci siamo mai fermate Ma la pioggia ora fa paura
La ripartenza di Prosider riprende dopo i danni causati dall’alluvione. Sono passati quasi tre anni da quando, il 18 maggio 2023, l’acqua ha invaso l’azienda a Fornace Zarattini a causa dell’esondazione del Canale Magni. La società ha subito danni per circa 500mila euro, ma non si sono mai arrese. Ora, però, la pioggia di nuovo preoccupa lavoratori e imprenditori, che temono nuovi allarmi e altri danni. La situazione resta delicata, e si attende una risposta
Sono passati quasi tre anni da quel 18 maggio 2023, quando l’acqua a Fornace Zarattini ha iniziato a salire per l’esondazione del vicino Canale Magni. Il ricordo di quei giorni, però, è ancora vivido negli occhi e nelle parole di chi, in quel quartiere alle porte di Ravenna, lavora. Prosider, azienda da quasi 50 anni attiva nella commercializzazione e taglio di prodotti siderurgici laminati e derivati, ha ricevuto ieri il riconoscimento per la resistenza dell’imprenditoria femminile colpita dall’alluvione dalla Camera di Commercio. Parlano la presidente Maria Cristina Antoniacci e la consigliera Roberta Rossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
