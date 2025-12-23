Sovraccarico di corrente nel borgo | lampadine scoppiano danni agli elettrodomestici Situazione inaccettabile

A Carrara, il borgo sta affrontando un persistente sovraccarico di corrente, che provoca lampadine che scoppiano, danni agli elettrodomestici e interruzioni di energia nelle abitazioni. La situazione sta creando disagi significativi per i residenti, evidenziando la necessità di interventi urgenti e soluzioni durature per garantire la sicurezza e la stabilità della rete elettrica locale.

Carrara, 23 dicembre 2025 – Lampadine che scoppiano, elettrodomestici che “ friggono ”, e diverse abitazioni senza corrente elettrica. Per la seconda volta consecutiva in via Fontana a Colonnata si è verificato un fenomeno di sovraccarico di corrente, anche stavolta notevole. Tanta la paura ma anche i danni subiti dai residenti. Un fatto analogo si era verificato all’incirca due settimane fa, e ieri attorno alle 5 del mattino la corrente elettrica si è di nuovo entrata con grande potenza nelle case di cittadini e commercianti. “Le conseguenze sono state gravi con lampadine esplose, condizionatori, elettrodomestici danneggiati e momenti di forte paura per alcuni residenti – raccontano gli abitanti –, che avendo i telefoni sotto carica hanno avvertito scosse elettriche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

