La piccola Sissi ha bisogno di sangue | l' appello fa il giro dei social

La piccola Sissi ha bisogno di sangue in fretta. È ricoverata al Checkup Vet e sta aspettando con urgenza un donatore con sangue DEA negativo. L’appello circola sui social e tanti si sono già messi in moto per aiutarla.

Sissi è ricoverata presso Checkup Vet e ha bisogno con estrema urgenza di un donatore di sangue DEA negativo. Ogni aiuto può fare la differenza. Se qualche cittadino ha un cane compatibile o conosce qualcuno che potrebbe averlo, l'appello è di contattare subito il seguente numero (327 0428428). Aiutiamo Sissi a ricevere la trasfusione di cui ha bisogno.

