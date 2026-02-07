La storia di una volontaria che ogni mattina si sveglia alle cinque per affrontare otto ore di treno e auto tra Bormio e Monza. Nonostante la lunga giornata, si sente felice di partecipare ai Giochi Olimpici e dà il massimo per sostenere l’evento. La sua dedizione è un esempio di impegno e passione, senza pensare alle fatiche.

Le gare olimpiche sono appena iniziate, ma c’è già chi ha vinto la medaglia dell’altruismo facendo ben otto ore di viaggio ogni giorno fra Bormio e Monza per portare il proprio contributo come volontaria. Lei è Giulia Inglese, studentessa universitaria 19enne di Monza, fra le più giovani volontarie di Bormio. Un viaggio lungo certo, ma intrapreso con gioia e sguardo colmo di emozione. "L’ho scelto io! Amo viaggiare ed essere volontaria è qualcosa di magnifico. Sentire il desiderio di voler aiutare gli altri credo sia il più bel dono che possiamo ricevere dalla vita" dichiara Giulia. Lei nello specifico è fra i simboli di un servizio, quello del volontariato, che porta con sè valori e motiva all’azione edificante dove concretezza e rispetto camminano appaiati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La pendolare dei Giochi Olimpici: "Otto ore in viaggio ma sono felice"

