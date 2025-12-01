Dalla Grecia al cuore della Lombardia La magia dei Giochi Olimpici e il lungo viaggio della torcia olimpica

Milano – Il viaggio della fiamma olimpica scandisce l’ultimo e decisivo countdown verso l’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Come sempre, come da tradizione, la cerimonia di accensione della fiamma olimpica si è tenuta in Grecia e precisamente nel sito archeologico di Olimpia, luogo dedicato a Zeus in cui sono nati i Giochi nel VII secolo a.c. e che li ha ospitati per oltre un millennio. La torcia olimpica ha così iniziato, coi suoi 10.001 tedofori, il viaggio di 73 giorni per un totale di 14.200 chilometri che terminerà il 6 febbraio a Milano quando entrerà a San Siro per l’accensione del braciere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalla Grecia al cuore della Lombardia. La magia dei Giochi Olimpici e il lungo viaggio della torcia olimpica

