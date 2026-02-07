Ogni giorno, una donna si mette in viaggio per otto ore tra Bormio e Monza. La sua corsa non è per una gara, ma per aiutare. Decide di dedicare il suo tempo come volontaria, dimostrando che il gesto di donare il proprio tempo non ha prezzo. Mentre le Olimpiadi sono appena partite, lei si distingue già per il suo grande cuore.

Le gare olimpiche sono appena iniziate, ma c’è già chi ha vinto la medaglia dell’altruismo facendo otto ore di viaggio ogni giorno fra Bormio e Monza per portare il proprio contributo come volontaria. Lei è Giulia Inglese, studentessa universitaria 19enne di Monza, fra le più giovani volontarie di Bormio. "L’ho scelto io. Amo viaggiare ed essere volontaria è qualcosa di magnifico. Sentire il desiderio di voler aiutare gli altri credo sia il più bel dono che possiamo ricevere dalla vita" dichiara Giulia. "Circa due anni fa sono venuta a sapere che si erano aperte le candidature per fare parte dei giochi olimpici come volontaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La pendolare volontaria: "Otto ore di viaggio. Donare non ha prezzo"

