La parrucchiera Adele valorizza la bellezza alle Olimpiadi | Emozione unica

Adele, la parrucchiera che ha curato le acconciature alle Olimpiadi, racconta l’esperienza come un momento indimenticabile. “E’ stato davvero un tripudio di emozioni, vissute in un’esperienza incredibile che mi ha regalato un’energia pazzesca e tantissime soddisfazioni”, dice.

"E' stato davvero un tripudio di emozioni, vissute in un'esperienza incredibile che mi ha regalato un'energia pazzesca e tantissime soddisfazioni. Mi è sembrato di vivere un sogno, invece era tutto vero!". C'era anche lei, l'acconciatrice calolziese Adele Gatto alla serata inaugurale delle.

