Arriva la torcia olimpica | Sarà un’emozione unica

L’arrivo della torcia olimpica segna l’inizio di un evento che va oltre le competizioni sportive. Un simbolo di unità, speranza e pace, questa fiamma accende i cuori di milioni di persone e anticipa l’emozione di un’Olimpiade indimenticabile. È il preludio di un grande spettacolo che celebra il valore dello sport e la forza del dialogo tra le nazioni.

La grande bellezza di un’Olimpiade comincia molti giorni prima delle gare, nel passaggio di quella fiamma che unisce i popoli e parla di pace. Si fermava la guerra nell’antichità per disputare i giochi olimpici, la speranza è che si rinnovi quel senso di amicizia tra genti di tutto il mondo. Arriva nelle Marche tra fine dicembre e i primi giorni di gennaio la fiamma olimpica per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, tra le 12 città toccate ci sarà anche Fermo e si sta già preparando una grande festa, in programma per il 4 di gennaio. Racconta l’assessore allo sport, Alberto Scarfini: "La torcia olimpica arriverà da San Benedetto del Tronto e dopo di noi toccherà Civitanova Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

