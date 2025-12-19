Arriva la torcia olimpica | Sarà un’emozione unica

L’arrivo della torcia olimpica segna l’inizio di un evento che va oltre le competizioni sportive. Un simbolo di unità, speranza e pace, questa fiamma accende i cuori di milioni di persone e anticipa l’emozione di un’Olimpiade indimenticabile. È il preludio di un grande spettacolo che celebra il valore dello sport e la forza del dialogo tra le nazioni.

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva la torcia olimpica: "Sarà un'emozione unica" La grande bellezza di un'Olimpiade comincia molti giorni prima delle gare, nel passaggio di quella fiamma che unisce i popoli e parla di pace. Si fermava la guerra nell'antichità per disputare i giochi olimpici, la speranza è che si rinnovi quel senso di amicizia tra genti di tutto il mondo. Arriva nelle Marche tra fine dicembre e i primi giorni di gennaio la fiamma olimpica per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, tra le 12 città toccate ci sarà anche Fermo e si sta già preparando una grande festa, in programma per il 4 di gennaio. Racconta l'assessore allo sport, Alberto Scarfini: "La torcia olimpica arriverà da San Benedetto del Tronto e dopo di noi toccherà Civitanova Marche.

La Torcia Olimpica di Milano-Cortina arriva in Toscana. Da Arezzo a Carrara, le tappe (e le date) della staffetta - La fiamma toccherà diverse città del Granducato, tra storia e tradizione, con tedofori d’eccezione (ma ancora da svelare). lanazione.it

Arriva la fiamma olimpica: tour tra Pompei e Costiera. Ecco i nomi dei tedofori - Dal 6 al 22 febbraio 2026 si svolgeranno i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina, per quello che sarà un ritorno delle Olimpiadi in Italia ... ilmattino.it

LA TORCIA OLIMPICA ARRIVA A SALERNO DOMENICA 21 DICEMBRE A Salerno la torcia olimpica partirà dalla zona del Forte La Carnale/Via Carella alle ore 18.45 circa. I tedofori attraverseranno via Torrione, Corso Garibaldi, via Roma, la Villa Com - facebook.com facebook

La fiamma olimpica arriva in Sicilia! La staffetta della torcia olimpica dei Giochi invernali attraversa Palermo, celebrando un'eredità di pace, unità e amicizia. L'Ambasciatore @USAmbItaly Fertitta e il Coordinatore dell’American Corner Palermo Salvatore Vacc x.com

