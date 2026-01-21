La Dakar? Faticosa ma è un’emozione unica

Si è conclusa la 48ª edizione della Dakar, il rally più impegnativo a livello globale. Dopo due settimane di sfide e migliaia di chilometri percorsi, gli oltre 800 partecipanti sono arrivati a Yanbu, in Arabia Saudita, accolti con entusiasmo e soddisfazione. Questa corsa rappresenta un test di resistenza e determinazione, lasciando un ricordo indelebile di un’esperienza intensa e unica nel suo genere.

È calato il sipario sulla 48esima edizione del " Rally più duro del mondo ". Anche questo capitolo della Dakar si è concluso e dopo due settimane di gara e migliaia di chilometri, gli oltre 800 concorrenti sono stati accolti sabato all’arrivo a Yanbu – in Arabia Saudita – con festeggiamenti e brindisi, tutti accumunati dalla grande soddisfazione di "avercela fatta". In mezzo alla carovana composta da circa 450 veicoli anche il riminese Simone Casadei del team GeaLife e il sammarinese – d’adozione sportiva – Guido Guerrini. Entrambi rappresentanti della Federazione automobilistica Sammarinese, hanno preso parte all’evento come navigatori nella Dakar Classic. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

