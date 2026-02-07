La Narnese si gode la Coppa Ma occhi già puntati al derby

La Narnese festeggia la vittoria della Coppa, ma già pensa al prossimo impegno. I giocatori sono carichi e vogliono usare questa vittoria per risalire la classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra si allena duro, consapevole che il derby in arrivo sarà un’altra partita difficile. L’obiettivo è mantenere questa spinta e continuare a fare bene.

"Adesso dobbiamo essere bravi a sfruttare quest'energia positiva per allontanarci più in fretta possibile dalla zona playout. Ce la siamo goduta ma adesso è ora di concentarci sulla gara contro il Terni Fc". Una vittoria di Coppa val bene però 48 ore di festeggiamento. Soprattutto se arriva a 21 anni dall'ultima volta. La Narnese sfoglia l'album dei ricordi e mette a confronto le immagini del 3-0 al Città di Castello del 2005 con il successo per 2-1 sull' Atletico Bmg di mercoledì scorso. Lo scenario è sempre lo stesso, lo stadio Libero Liberati. "Stadio che ci porta bene – sottolinea il presidente Paolo Garofoli – perché al Liberati abbiamo vinto due finali su due.

