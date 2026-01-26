La Ternana si prepara alla sfida di Potenza dopo aver ottenuto un importante successo a Carpi. I punti conquistati rafforzano la posizione in classifica e migliorano il morale del team. Ora l’obiettivo è affrontare la prossima partita con determinazione, puntando anche a migliorare l’efficacia offensiva, elemento chiave per proseguire nel cammino stagionale.

Una vittoria per la classifica e per il morale, in attesa della partita-clou di Potenza e di una fondamentale crescita nell’efficacia offensiva. I rossoverdi, tornati in zona playoff, a Carpi si sono adattati alla battaglia agonistica fin dalle prime battute. Ma il primo tempo non è stato entusiasmante. Nella ripresa le Fere hanno aumentato i ritmi e mostrato maggiore convinzione al cospetto del muro avversario difficile da superare. A fronte di una fase difensiva pressoché impeccabile, dal centrocampo in su le cose non hanno funzionato al meglio, vedi i pochi palloni "puliti" arrivati agli attaccanti, gli errori commessi nella scelta dei passaggi e dell’esecuzione dei medesimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Ternana si gode i punti guadagnati a Carpi. Ma ora gli occhi sono puntati sul Potenza

Leggi anche: Come procede la storia tra Raoul Bova e Beatrice Arnera ora che gli occhi sono tutti puntati su di loro?

GF VIP, Ilary Blasi conduce, ma gli occhi sono puntati sull’opinionista: nome assurdo e fortissimo!Ilary Blasi torna alla guida del Grande Fratello Vip, mentre l’attenzione si concentra sull’opinionista, il cui nome sorprende e suscita curiosità.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: La Ternana si gode i punti guadagnati a Carpi. Ma ora gli occhi sono puntati sul Potenza; Ternana Women, Ardizzone esulta dopo la Lazio: Vittoria che dà morale. Ora la Coppa Italia con l’Inter; La Top11 della Serie A Women: tris per Inter e Roma. E brillano le stelle delle 'piccole'; Calcio, serie B – La Top 11 della giornata la guida Bucchi.

Tifosi della #Ternana a #Carpi SPETTATORI LIVEshorturl.at/i2vJe SCONTRI TRA TIFOSIshorturl.at/FNDzd - facebook.com facebook