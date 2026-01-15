Genitore 1 e Genitore 2 | la legge italiana e la modulistica scolastica a Perugia

In Italia, la modulistica scolastica utilizza spesso i termini “genitore 1” e “genitore 2” per identificare i genitori dei minori. A Perugia, questa terminologia è stata adottata anche in una recente liberatoria scolastica, generando alcune perplessità tra genitori e operatori educativi. È importante comprendere il contesto normativo e le implicazioni di questa scelta linguistica, per garantire una corretta gestione delle pratiche amministrative e rispettare le esigenze delle famiglie.

Una liberatoria scolastica a Perugia, recentemente acquisita dalla redazione, riporta la dicitura “genitore 1” e “genitore 2”, una scelta terminologica che ha suscitato perplessità tra genitori e operatori del settore educativo. In Italia, la normativa vigente è chiara: nei documenti ufficiali, dalle iscrizioni scolastiche ai certificati anagrafici, devono essere indicati madre e padre. Non esiste, né per legge né per regolamento, una categoria “genitore 1” o “genitore 2”. Il Codice Civile, negli articoli 250 e 315, definisce i rapporti tra figli e genitori con termini precisi: la madre e il padre hanno responsabilità giuridiche distinte e i figli, pur godendo di pari diritti, sono sempre riferiti a queste due figure. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

