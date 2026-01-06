Per la mia Cortina sarà un’Olimpiade da non sprecare

Da liberoquotidiano.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kristian Ghedina rappresenta l’essenza della passione per lo sci alpino, come dimostra il suo celebre salto sulla Streif di Kitzbühel. Per la sua Cortina, questa Olimpiade è un’opportunità da valorizzare al massimo, un momento di grande rilevanza che merita attenzione e rispetto. Un’occasione per celebrare lo sport e la tradizione, senza enfasi, con il giusto tono di sobrietà e cura per i dettagli.

C’è un gesto che più di ogni altro racconta Kristian Ghedina: quel salto sulla Streif di Kitzbühel, il corpo sospeso nel vuoto, la velocità come unico orizzonte possibile. Un’immagine diventata iconica, sintesi perfetta di un modo di vivere lo sci e la vita senza compromessi. Ghedina non è stato soltanto uno dei discesisti più spettacolari della storia azzurra, ma anche uno dei più vincenti: 13 successi in Coppa del Mondo, tre medaglie iridate (due argenti in combinata e discesa libera e un bronzo in discesa), protagonista assoluto degli anni Novanta, ma più ancora dei numeri, a renderlo unico è stato il rapporto viscerale con lo sci, amato più di ogni altra cosa, vissuto come libertà, rischio, bisogno quasi fisico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

per la mia cortina sar224 un8217olimpiade da non sprecare

© Liberoquotidiano.it - "Per la mia Cortina sarà un’Olimpiade da non sprecare"

Leggi anche: Milano-Cortina: 100 giorni al via Olimpiade da record: la nuova pista da bob è costata meno del previsto

Leggi anche: Milano-Cortina, l’emozione da tedoforo. Meoli: “Ogni passo sarà una carezza alla mia terra”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.