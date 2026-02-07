La lettera di Crosetto ai familiari dei caduti in Afghanistan | Dagli Usa parole vergognose

Il ministro Guido Crosetto ha scritto ai familiari dei soldati italiani morti in Afghanistan. Nella lettera, ha criticato duramente le parole degli americani, che hanno definito i militari europei e italiani come operanti nelle retrovie. Crosetto ha detto che queste parole sono vergognose e offese la memoria di chi ha perso la vita in quella guerra.

I commenti americani sui soldati europei e italiani morti in venti anni di guerra in Afghanistan «hanno svilito e offeso i militari dei Paesi alleati, sostenendo che operassero nelle retrovie». Lo ha scritto il ministro della Difesa Guido Crosetto in una lettera ai famigliari dei 53 italiani caduti in missione e pubblicata dal quotidiano il Messaggero. Quelle di Donald Trump sono parole che «colpiscono la dignità di chi ha servito con lealtà e coraggio, e feriscono le famiglie che hanno già dato tutto», dice il ministro che però non nomina mai il presidente Usa esplicitamente. «Scrivo a voi – inizia la missiva che risulta datata il 2 febbraio – con il rispetto che si deve a chi ha pagato il prezzo più alto che la Nazione possa chiedere».🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Crosetto Familari Trump deride gli alleati in Afghanistan, Meloni: “Inaccettabile”. Crosetto “manderà lettera al Pentagono e a Rutte” Durante il Forum di Davos, Donald Trump ha rilasciato un’intervista in cui ha criticato alcuni alleati internazionali, suscitando reazioni. Critiche Trump ai soldati Nato in Afghanistan, Tajani: “Onore ai militari italiani caduti” Recenti dichiarazioni di Trump criticano l’impegno della Nato in Afghanistan, sottolineando una presunta distanza tra le truppe alleate e le operazioni sul campo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Crosetto Familari Argomenti discussi: Crosetto accelera sulla riforma delle Forze Armate: una riserva di 10 mila volontari e unità di cybersicurezza. Ecco la lettera alle Commissioni parlamentari; Riforma della Difesa, Crosetto scrive a Mattarella: In cdm entro marzo, auspico confronto costante; Crosetto, lettera alle famiglie dei caduti in Afghanistan dopo le parole di Trump: Frasi vergognose, si è persa la decenza; Riforma della Difesa, Crosetto promette il testo entro marzo. Riserva di 10 mila volontari per guerre, calamità e crisi. Crosetto, lettera alle famiglie dei caduti in Afghanistan dopo le parole di Trump: «Frasi vergognose, si è persa la decenza»Parole «false», «sordide», «vergognose», «sconsiderate». Un «vilipendio all’onore dei nostri caduti». Sono trascorse due ... ilgazzettino.it La lettera di Crosetto ai familiari dei caduti in Afghanistan: «Dagli Usa parole vergognose»I commenti americani sui soldati europei e italiani morti in venti anni di guerra in Afghanistan «hanno svilito e offeso i militari dei Paesi alleati, sostenendo che operassero nelle retrovie». Lo ha ... open.online A 34 anni James Rodriguez inizia una nuova avventura in MLS E’ ufficiale infatti il suo approdo al Minnesota United Ripartendo dagli USA, giocherà nel dodicesimo Paese diverso, dopo aver militato in Colombia, Argentina, Portogallo, Francia, Spagna, facebook Cuba denuncia, 'atto di brutale aggressione dagli Usa' x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.