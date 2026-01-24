Recenti dichiarazioni di Trump criticano l’impegno della Nato in Afghanistan, sottolineando una presunta distanza tra le truppe alleate e le operazioni sul campo. Tajani invece rende omaggio ai militari italiani caduti in missione, evidenziando il valore del loro sacrificio. Queste posizioni evidenziano il dibattito sul ruolo e l’efficacia delle forze internazionali in contesti di conflitto.

“Non sono sicuro che, se ne avessimo bisogno, la Nato aiuterebbe gli Stati Uniti. Sostengono di avere mandato un po’ di truppe in Afghanistan, ed è vero, ma sono rimaste nelle retrovie, lontane dalle linea del fronte”. Queste parole del presidente Usa Donald Trump, pronunciate nei giorni scorsi e che già hanno causato una dura replica del primo ministro britannico Keir Starmer, vengono oggi stigmatizzate anche dal governo italiano. “Rendiamo onore – scrive su X il ministro degli Ester, Antonio Tajani – ai 53 militari italiani caduti nel corso della missione in Afghanistan. Molti di loro sono stati decorati alla memoria: 1 croce di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia; 4 Medaglie d’Oro al Valor Militare; 3 Medaglie d’Argento al Valor Militare; 26 Croci d’Onore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Critiche Trump ai soldati Nato in Afghanistan, Tajani: “Onore ai militari italiani caduti”

Trump offende soldati Nato: “In Afghanistan erano dietro”. Principe Harry: “Rispetti i sacrifici”L’ex presidente Donald Trump ha commentato la presenza dei militari alleati NATO in Afghanistan, sostenendo che non abbiano mai svolto un ruolo attivo e che siano rimasti principalmente nelle retrovie.

Trump sminuisce le truppe Nato in Afghanistan, l’ira del principe Harry: «I soldati britannici meritano rispetto»Il principe Harry ha espresso disappunto per le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che hanno minimizzato il ruolo delle truppe Nato in Afghanistan.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Trump sminuisce ruolo Nato in Afghanistan, la rabbia di Londra; Meloni critica Trump sulla Groenlandia: L'ho sentito, gli ho detto che è un errore l'aumento dei dazi. Schlein: Doveva essere netta. Tajani: L'Italia si pone come Paese mediatore; Arcivescovo Usa attacca Trump: i soldati americani disobbediscano agli ordini; Trump sminuisce le truppe Nato in Afghanistan. Starmer: Parole offensive, si scusi.

Critiche Trump ai soldati Nato in Afghanistan, Tajani: Onore ai militari italiani cadutiNon sono sicuro che, se ne avessimo bisogno, la Nato aiuterebbe gli Stati Uniti. Sostengono di avere mandato un po’ di truppe in Afghanistan, ed è vero, ma ... lapresse.it

Trump offende soldati Nato: In Afghanistan erano dietro. Principe Harry: Rispetti i sacrifici(Adnkronos) – Per sostenere che gli alleati Nato non hanno mai fatto niente per gli Stati Uniti, Donald Trump afferma che in Afghanistan i loro militari sono rimasti sempre nelle retrovie. Parole che ... msn.com

Italia e Germania più vicine, dopo il vertice Meloni - Merz , ma non contro Trump, critiche tedesche al "Board of peace" x.com

Madrid rifiuta l’adesione al nuovo organismo internazionale lanciato da Donald Trump a Davos. Dal futuro di Gaza alle critiche sul ruolo dell’ONU e del diritto internazionale, cosa c’è dietro il Board of Peace. - facebook.com facebook