La Lega vuole l’avvocato De Rensis per la campagna del referendum

La Lega punta sull’avvocato Antonio De Rensis per la sua campagna sul referendum. Dopo che Roberto Vannacci ha lasciato il partito, i dirigenti cercano di coinvolgere De Rensis, noto soprattutto per aver difeso Alberto Stasi nel caso di Garlasco. La proposta sembra essere seria, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

La Lega corteggia l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi nel caso Garlasco. Dopo l’addio di Roberto Vannacci nel Carroccio si vuole coinvolgere l’avvocato nelle attività del partito. A partire dalla campagna referendaria per il sì. A convincere sono la capacità dialettica di De Rensis e il fatto che il clamore mediatico intorno al delitto di Garlasco ne abbia accresciuto la fama e la considerazione nell’opinione pubblica. Il Fatto Quotidiano fa sapere che la Lega ha invitato De Rensis a partecipare alla kermesse di Roccaraso. A spendersi è stata l’ex magistrata Simonetta Matone. L’invito a Roccaraso.🔗 Leggi su Open.online

L’avvocato De Rensis ha commentato recenti sviluppi a Garlasco, suscitando discussioni pubbliche.

A Garlasco, si è svolto un confronto tra Gianluigi Nuzzi e Antonio De Rensis, avvocato di Stasi, durante la trasmissione Quarto Grado.

