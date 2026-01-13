Lo dicano ora Garlasco l’annuncio dell’avvocato De Rensis dopo la polemica

L’avvocato De Rensis ha commentato recenti sviluppi a Garlasco, suscitando discussioni pubbliche. Nel frattempo, il 12 gennaio, su Rai Due è tornata la trasmissione

Il 12 gennaio su Rai Due è andata in onda la prima puntata de Lo stato delle cose dopo la pausa natalizia. Massimo Giletti è tornato ad affrontare alcuni dei casi più discussi degli ultimi anni: la morte di David Rossi a Siena, lo scandalo che ha travolto Alfonso Signorini dopo un’intervista a Fabrizio Corona e il delitto di Garlasco, al quale è stato dedicato ampio spazio alla luce degli ultimi sviluppi emersi. Nel corso della puntata è intervenuto in studio l’avvocato Antonio De Rensis. In collegamento c’era anche Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, tornato a parlare del famoso “coniglio estratto dal cilindro”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: “C’erano loro”. Garlasco, nuovo annuncio dell’avvocato De Rensis

Leggi anche: “C’erano loro”. Garlasco, bomba dell’avvocato De Rensis: l’annuncio in diretta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025

Franco Bagnasco. . E se Garlasco potesse parlare Oggi parte «Tele Canto», ovvero Satira Parzialmente Artificiale. Il mio nuovo canale musicale di YouTube ogni settimana proverà a leggere con ironia e sotto forma di canzone, l'attualità e suoi personaggi. È - facebook.com facebook