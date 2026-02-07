Lega punta al vincolo di mandato | addio ai cambi di casacca riforma costituzionale in vista

La Lega annuncia una proposta chiara: introdurre un vincolo di mandato per i parlamentari. L’obiettivo è mettere fine ai cosiddetti “cambi di casacca” che sono stati un tema caldo negli ultimi anni. La riforma costituzionale si prepara a cambiare le regole del gioco, puntando a rafforzare la stabilità del sistema politico italiano. La discussione è appena iniziata, ma l’intenzione di bloccare i passaggi tra le forze politiche è già chiara.

La Lega punta a una svolta radicale nel sistema politico italiano, proponendo una modifica costituzionale che potrebbe segnare la fine dei "cambi di casacca" come li abbiamo conosciuti. L'iniziativa, resa pubblica oggi, 7 febbraio 2026, mira a modificare l'articolo 67 della Costituzione, introducendo un vincolo di mandato che prevede la decadenza del parlamentare che aderisce a un gruppo politico diverso da quello con cui è stato eletto. Una mossa che, secondo la Lega, è necessaria per ristabilire credibilità e coerenza all'interno delle istituzioni, dopo un'ultima legislatura caratterizzata da una mobilità parlamentare senza precedenti.

