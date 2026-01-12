Pozzuoli cambi di casacca dopo la nuova giunta | in sei passano all’opposizione

A Pozzuoli si registrano cambi di schieramento tra i consiglieri dopo la formazione della nuova giunta guidata da Gigi Manzoni. Sei membri dell’assemblea comunale hanno deciso di passare all’opposizione, segnando una fase di tensione politica. La nuova squadra ha confermato la composizione precedente, con l’aggiunta di due nuovi assessori, Carla Lardone e Gennaro Andreozzi, dedicati rispettivamente alle politiche sociali e ai lavori pubblici.

Tensioni politiche a Pozzuoli dopo il varo della nuova giunta targata Gigi Manzoni. Il primo cittadino ha sostanzialmente riconfermato la vecchia squadra con solo due nuovi ingressi: Carla Lardone (politiche sociali) e Gennaro Andreozzi (lavori pubblici). Proprio l'ingresso di Andreozzi ha scatenato i malumori in una parte dell'assise comunale. Si tratta infatti di uno dei.

