La Kabel se la vede con Remo Masi
La Kabel Volley Prato riprende il campionato di serie C maschile con una partita casalinga contro Remo Masi. La squadra di casa cerca di partire forte nel girone di ritorno, iniziando il 2026 con una vittoria davanti al proprio pubblico.
La Kabel Volley Prato inizia il girone di ritorno in serie C maschile. Appuntamento casalingo per aprire il 2026. L’avversaria è la Polisportiva Remo Masi di Rufina e la gara è in programma domani alle 18, alla palestra dell’istituto Gramsci-Keynes (arbitri Berini e Mastio). All’andata Prato si impose in trasferta, ma solo al quinto set. Fu una gara difficile, tosta, contro una squadra che in casa sa dare il massimo e che ha cuore e carattere. Rufina è attualmente decima con 14 punti frutto di quattro successi. Un cammino non esaltante, certo, ma in linea con l’obiettivo stagionale di raggiungere una salvezza tranquilla. 🔗 Leggi su Lanazione.it
