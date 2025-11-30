Invicta oggi una trasferta insidiosa con la Remo Masi squadra che è a pari punti
Trasferta a Rufina per la giovane formazione dell’Invicta. Oggi, per il posticipo dell’ottava giornata di serie C maschile, la squadra di coach Enrico Ferrari sarà sul campo della Polisportiva Remo Masi: una trasferta insidiosa e non semplice per la formazione grossetana che sta faticando finora a trovare il giusto rendimento. Le due formazioni sono appaiate in classifica con gli stessi 8 punti, ma i padroni di casa sicuramente faranno valere il fattore campo. Fin qui invece i grossetani hanno evidenziato grandi difficoltà a giocare fuori casa. Sfida che inizierà alle 18 con i grossetani che arrivano a questo incontro dopo la bella partita vinta in casa la scorsa settimana a spese di una squadra ostica come la Pallavolo Firenze Ovest. 🔗 Leggi su Lanazione.it
