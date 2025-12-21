La Vuelle formato vetta se la vede con Rieti Leka | Occhio alla solidità sotto canestro
La Vuelle affronta Rieti nella partita di questa sera, valida per il campionato di basket. La squadra bianca si prepara a una sfida importante, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. Leka richiama l’attenzione sulla solidità difensiva sotto canestro, elemento chiave per il risultato finale. È una serata che segna l’inizio delle festività, e la Vuelle desidera offrire un momento di soddisfazione ai propri tifosi con una prestazione all’altezza.
E’ la serata per entrare nel periodo delle feste col sorriso, la Vuelle sa di avere questa responsabilità nei confronti dei propri tifosi che oggi affolleranno la Vitrifrigo Arena (palla a due alle ore 18) per la sfida con Rieti, un match di grande tradizione cestistica. La Sebastiani è reduce dall’impresa contro Brindisi, che ha battuto nell’infrasettimanale consentendo ai biancorossi di rimanere in vetta da soli, motivo in più per affrontare con grande rispetto la squadra di Franco Ciani. "Rieti è formazione completa e di grande qualità – avverte coach Spiro Leka - presenta una solidità importante sotto canestro e dovremo prestare molta attenzione sia al loro post basso che al tiro da tre punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Vuelle, con Cividale altro esame di maturità. Leka: "I dettagli faranno la differenza"
Leggi anche: Vuelle, c’è un primato solitario da difendere. Coach Leka: "Questa è la partita più difficile"
La Vuelle formato vetta se la vede con Rieti. Leka: Occhio alla solidità sotto canestro.
La Vuelle formato vetta se la vede con Rieti. Leka: "Occhio alla solidità sotto canestro" - La Sebastiani è reduce dall’impresa contro Brindisi, che ha battuto nell’infrasettimanale ... msn.com
Vuelle, la vetta da difendere: a Cremona tappa importante. Coach Leka (ancora) con il dubbio Key Felder - Questo vuole provare a fare oggi pomeriggio alle 18 la Vuelle (diretta su Radio Incontro Pesaro, in streaming su LNP Pass e in differita questa ... corriereadriatico.it
C'è l'onda verde della Vuelle per una vetta attesa 35 anni: Leka si gode un gruppo giovane e forte - PESARO Lunedì di meritato riposo per la Vuelle dopo la bella ed importante vittoria ottenuta a Cremona. corriereadriatico.it
Dragon Ball - Pagina Italiana. . Secondo ed ultimo Box di Dragon Ball Z, la saga più amata e seguita del mondo! Dal Maestro Akira Toriyama, tutte le fantastiche avventure di Goku e compagni, con nuovi sottotitoli italiani fedeli alla versione originale, in formato - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.