La Vuelle formato vetta se la vede con Rieti Leka | Occhio alla solidità sotto canestro

E’ la serata per entrare nel periodo delle feste col sorriso, la Vuelle sa di avere questa responsabilità nei confronti dei propri tifosi che oggi affolleranno la Vitrifrigo Arena (palla a due alle ore 18) per la sfida con Rieti, un match di grande tradizione cestistica. La Sebastiani è reduce dall’impresa contro Brindisi, che ha battuto nell’infrasettimanale consentendo ai biancorossi di rimanere in vetta da soli, motivo in più per affrontare con grande rispetto la squadra di Franco Ciani. "Rieti è formazione completa e di grande qualità – avverte coach Spiro Leka - presenta una solidità importante sotto canestro e dovremo prestare molta attenzione sia al loro post basso che al tiro da tre punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

