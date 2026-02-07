La Juventus ufficializza il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030. Il club ha deciso di blindarlo, puntando forte sul talento turco. L’annuncio arriverà nelle prossime ore, e le cifre del nuovo contratto sono da record. La società conferma così l’intenzione di investire sul giovane, considerato ormai un punto fermo del progetto bianconero.

La Juventus blinda il suo gioiello. È oggi il giorno del rinnovo ufficiale di Kenan Yildiz, un’operazione che sancisce la centralità assoluta del talento turco nel progetto bianconero. Secondo le indiscrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport, il numero 10 firmerà un nuovo accordo che lo legherà alla Vecchia Signora fino al 2030. L’investimento della società è massiccio e riflette lo status di leader tecnico raggiunto dal classe 2005. L’ingaggio di Yildiz subirà una variazione radicale: dai precedenti 1,7 milioni, il calciatore passerà a percepire 6 milioni di euro netti per la stagione in corso, cifra destinata a salire a 7 milioni più bonus dalla prossima annata. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Yildiz rinnova fino al 2030: cifre record e annuncio imminente

