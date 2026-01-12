Autovelox caccia continua ai furbetti del volante Cerbero non perdona Rileva tutte le infrazioni

Le nuove tecnologie per il controllo della velocità stanno progressivamente sostituendo i metodi tradizionali, come autovelox e vigili in divisa. A Firenze e in altre città italiane, telecamere intelligenti sono ora in grado di rilevare automaticamente le infrazioni, leggendo le targhe dei veicoli in transito. Questa evoluzione mira a garantire un controllo più efficace e preciso, contribuendo alla sicurezza stradale e alla legalità sulle strade urbane.

Firenze, 12 gennaio 2026 – In molte città il volto delle strade sta cambiando: non più solo vigili in divisa e autovelox tradizionali, ma telecamere intelligenti capaci di leggere automaticamente le targhe dei veicoli in transito. Il 2026 sarà l'anno dei sistemi Anpr (Automatic Number Plate Recognition) che, collegati alle banche dati della Motorizzazione civile, dell'assicurazione e delle forze dell'ordine, possono segnalare in tempo reale infrazioni come veicoli senza copertura assicurativa, revisione scaduta, targhe rubate e perfino violazioni di sosta o accesso alle ZTL. Il controllo automatico delle soste vietate.

