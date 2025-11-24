Giornata internazionale contro al violenza delle donne a Riposto incontro al Parco delle Kentie
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne domani mattina, martedì 25 novembre, alle ore 10, nell’auditorium del Parco delle Kentie, l’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Riposto organizza un incontro di sensibilizzazione rivolto agli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, gli ospedali dell’Azienda ULSS 9 Scaligera partecipano alla quinta edizione dell’(H) Open Week, organizzata da Fondazione Onda ET - facebook.com Vai su Facebook
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i dati del Pronto Donna di Arezzo - L'analisi dei dati relativi all'annualità 2024 del Centro Antiviolenza (CAV) evidenzia una richiesta di aiuto costante e in crescita, confermando la natura prevalentemente intrafamiliare del fenomeno ... Come scrive msn.com
Mediaset lancia la campagna per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 2025 - In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra martedì 25 novembre, Mediaset rinnova il proprio impegno contro ogni forma di abuso con una campagna di ... Segnala tgcom24.mediaset.it
Mediaset per il futuro: “Se queste mura potessero parlare”. Campagna per la Giornata internazionale contro la violenze sulle donne 2025 - In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra martedì 25 novembre, Mediaset rinnova il proprio ... Lo riporta msn.com