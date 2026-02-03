Sarno ucciso per difendere la figlia | il panettiere Gaetano Russo accoltellato dall’uomo del panino

Una notte di paura a Sarno. Gaetano Russo, il panettiere di 57 anni, è stato colpito a morte con un coltello nella sua stessa bottega, aperta sempre. La scena si è svolta in pieno giorno, davanti agli occhi di clienti e passanti. L’uomo che ha aggredito Russo, un altro panettiere del paese, ha ferito il collega per difendere la figlia, scatenando un tragico episodio di violenza. La comunità è sotto shock, ancora incredula per quanto accaduto nel cuore di piazza Sabotino.

Omicidio a Sarno: la notte di sangue nella bottega aperta 24 ore. Sarno si è svegliata sotto shock dopo l’ omicidio di Gaetano Russo, panettiere e salumiere di 57 anni, ucciso a coltellate all’interno del suo negozio, una bottega storica aperta giorno e notte in piazza Sabotino. Secondo le prime ricostruzioni investigative, l’uomo avrebbe citofonato all’abitazione adiacente al locale per chiedere un panino. Russo, come faceva sempre, gli avrebbe aperto. Quello che doveva essere un gesto di ordinaria disponibilità si è trasformato in una tragedia irreversibile. La lite con la figlia e il gesto estremo del panettiere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sarno, ucciso per difendere la figlia: il panettiere Gaetano Russo accoltellato dall’uomo del panino Approfondimenti su Sarno Ucciso Panettiere ucciso a Sarno: Gaetano Russo accoltellato a morte nel suo negozio Questa notte a Sarno, un panettiere è stato ucciso nel suo negozio. Gaetano Russo, il panettiere ucciso da un cliente per aver difeso la figlia: il salto dietro il bancone, poi le dieci coltellate Questa mattina a Sarno, in provincia di Salerno, si scopre che Gaetano Russo, il panettiere ucciso lunedì scorso, si è gettato dietro il bancone nel tentativo di proteggere la figlia durante una lite. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Sarno Ucciso Argomenti discussi: Orrore a Sarno. Salumiere ucciso a coltellate. Chi era Gaetano Russo, il salumiere di Sarno ucciso a coltellate nel suo negozioGaetano Russo, 61 anni, è morto questa notte nella sua storica salumeria di Sarno, accoltellato. Tanti messaggi di cordoglio, era conosciuto e stimato in città. fanpage.it Sarno, panettiere ucciso a coltellate nel suo negozio: arrestato 35enneGaetano Russo, 60 anni, titolare di un panificio, è stato ucciso nella notte all’interno del suo negozio, nel cuore della città. ilgiornalelocale.it Probabilmente non è stata una rapina quella che è costata la vita a Gaetano Russo, panettiere 60enne ucciso nel suo negozio a #Sarno. Il suo assassino è un tossicodipendente di 35 anni conosciuto in zona, che a volte si recava in negozio per chiedere dei s - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.