Al Pronto soccorso per un tumore ma non ci sono letti | dopo otto ore di attesa crolla a terra

Un paziente con un tumore al colon, che causa forti dolori e impedisce di stare seduto, si è accasciato a terra dopo otto ore di attesa in pronto soccorso senza disponibilità di letti. Questa situazione evidenzia le criticità e le lunghe attese che si verificano nei servizi di emergenza, sottolineando la necessità di un miglioramento nella gestione delle risorse e dei tempi di assistenza.

Costretto ad attendere otto ore per una barella in pronto soccorso, nonostante un tumore al colon che provoca dolori tali da impedirgli di stare seduto a lungo. È accaduto a Franco, un 60enne residente a Senigallia, in provincia di Ancona, che lunedì scorso, dopo ore di attesa al pronto soccorso della città marchigiana, è stato costretto a stendersi a terra nell’attesa di un letto o di una barella su cui sdraiarsi. Ad accompagnarlo in ospedale la moglie, Cecilia, 56 anni, che ha preferito andare autonomamente in pronto soccorso, senza fare ricorso all’ambulanza. «Franco soffre di un grave tumore e io non sono arrabbiata solo per lui, – ha detto all’ Ansa la 56enne – Ma anche per tutte le persone che stavano aspettando lì, qualcuno anche dal giorno prima. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Malato di tumore sdraiato a terra per ore in attesa di una barella al Pronto soccorso di Senigallia, via alle verifiche dell’Ast Leggi anche: Malato di tumore sdraiato a terra in pronto soccorso in attesa di una barella Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Malato di tumore sdraiato a terra al pronto soccorso di Senigallia; 'Malato di tumore sdraiato a terra in pronto soccorso in attesa di una barella'; Al Pronto soccorso di Senigallia per un tumore, ma non ci sono le barelle: dopo otto ore di attesa crolla e si sdraia per terra; Malato di tumore sdraiato a terra per ore in attesa di una barella al Pronto soccorso di Senigallia, via alle verifiche dell’Ast. Al Pronto soccorso per un tumore, ma non ci sono le barelle: dopo otto ore di attesa crolla e si sdraia per terra - SENIGALLIA In attesa di una barella che non si trovava, perché erano tutte occupate, un paziente oncologico si è sdraiato sul pavimento del Pronto soccorso, e la sua foto ha fatto ... msn.com

