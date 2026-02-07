La festa di San Siro Musica danze e star | uno show sull’armonia | Ora tocca agli atleti

La festa di San Siro si trasforma in un grande spettacolo con musica, balli e stelle. Dopo le esibizioni, arriva il momento più atteso: l’accensione dei bracieri olimpici. Come previsto, ci sono due coppie di tedofori, che portano il fuoco sacro tra le piazze di Cortina e dell’Arco della Pace a Milano. Gustav Thoeni e Sofia Goggia accendono il fuoco a Cortina, mentre Alberto Tomba e Deborah Compagnoni si occupano della fiaccola all’Arco. La manifestazione si conclude con un grande applauso, tra

Il gran finale, come da tradizione, è l’accensione dei bracieri olimpici. La sorpresa è una doppia coppia di tedofori: Gustav Thoeni e Sofia Goggia nella piazza di Cortina, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni all’Arco della Pace. Il sogno olimpico è diventato realtà. Un sogno iniziato il 24 giugno del 2019 – quando a Losanna Milano e Cortina hanno conquistato i Giochi invernali battendo le svedesi Stoccolma e Åre – e concretizzatosi ieri sera, in occasione della cerimonia di inaugurazione allo stadio di San Siro, sì proprio alla Scala del calcio e del rock, da ieri anche Scala olimpica. Qui i primi tedofori a entrare, in coppia, sono tinti di rossonerazzurro: il milanista Franco Baresi e l’interista Beppe Bergomi, ma non è un derby. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

