Trump non si ferma | Ora tocca anche a Colombia e Messico Il tycoon minaccia tutti nel suo show sull' Air Force One
Donald Trump prosegue con dichiarazioni e minacce rivolte a diversi paesi, tra cui Colombia e Messico, nel corso di un intervento durato circa 40 minuti a bordo dell'Air Force One. Dopo le festività a Mar-a-Lago, il tycoon ha tenuto un discorso in cui ha affrontato questioni internazionali e relazioni diplomatiche, mantenendo un tono deciso e diretto. La sua comunicazione continua a suscitare attenzione a livello globale.
Colombia, Messico, Cuba, Groenlandia, Iran: è un Donald Trump che ormai minaccia tutti, alleati e nemici, quello che ha improvvisato per 40 minuti l'ennesimo show da commander in chief con i reporter sull'Air Force One che lo riportava alla Casa Bianca dopo le feste a Mar-a-Lago. Minacce non nuove ma che, messe insieme in un sol colpo dopo il controverso blitz in Venezuela, aumentano i timori di. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Venezuela, ora Trump minaccia Colombia, Cuba, Messico e Iran: “Voglio anche la Groenlandia, ci serve”
Leggi anche: Venezuela, Trump: “È un Paese morto, ora comandiamo noi”. E minaccia Messico, Cuba e Colombia. Il ministro Tajani difende l’attacco: “Legittimo”
Trump non si ferma: "Ora tocca anche a Colombia e Messico". Il tycoon minaccia tutti nel suo "show" sull'Air Force One - Il presidente Usa ha rilanciato anche le sue mire espansionistiche sulla Groenlandia, che appartiene alla Danimarca, Paese alleato Nato ... gazzettadelsud.it
Trump non si ferma al Venezuela: “Ecco quali sono i prossimi obiettivi” - Gli USA pronti a nuove manovre per blindare sicurezza e risorse energetiche. it.benzinga.com
Trump, “siamo noi a comandare il Venezuela”. E minaccia la Colombia e altri Paesi. La frase sulla Groenlandia - Per Trump le elezioni in Venezuela al momento non servono, è l'America a comandare il Paese. msn.com
Trump non si ferma: "Ora voglio la Groenlandia, ne abbiamo bisogno". Europa timida nel prenderne le distanze Leggi qui - https://www.ilriformista.it/trump-non-si-ferma-ora-voglio-la-groenlandia-ne-abbiamo-bisogno-europa-timida-nel-prenderne-le-distanze-4 - facebook.com facebook
Venezuela, Groenlandia, Iran, ecc.: la furia revisionista di Trump e un 2026 da urlo Il rullo revisionista del Tycoon non si ferma e il 2026 si preannuncia un anno caldissimo x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.