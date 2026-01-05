Trump non si ferma | Ora tocca anche a Colombia e Messico Il tycoon minaccia tutti nel suo show sull' Air Force One

Donald Trump prosegue con dichiarazioni e minacce rivolte a diversi paesi, tra cui Colombia e Messico, nel corso di un intervento durato circa 40 minuti a bordo dell'Air Force One. Dopo le festività a Mar-a-Lago, il tycoon ha tenuto un discorso in cui ha affrontato questioni internazionali e relazioni diplomatiche, mantenendo un tono deciso e diretto. La sua comunicazione continua a suscitare attenzione a livello globale.

Trump non si ferma al Venezuela: “Ecco quali sono i prossimi obiettivi” - Gli USA pronti a nuove manovre per blindare sicurezza e risorse energetiche. it.benzinga.com

Trump, “siamo noi a comandare il Venezuela”. E minaccia la Colombia e altri Paesi. La frase sulla Groenlandia - Per Trump le elezioni in Venezuela al momento non servono, è l'America a comandare il Paese. msn.com

Trump non si ferma: "Ora voglio la Groenlandia, ne abbiamo bisogno". Europa timida nel prenderne le distanze Leggi qui - https://www.ilriformista.it/trump-non-si-ferma-ora-voglio-la-groenlandia-ne-abbiamo-bisogno-europa-timida-nel-prenderne-le-distanze-4 - facebook.com facebook

Venezuela, Groenlandia, Iran, ecc.: la furia revisionista di Trump e un 2026 da urlo Il rullo revisionista del Tycoon non si ferma e il 2026 si preannuncia un anno caldissimo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.