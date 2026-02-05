Questa sera San Siro si prepara a festeggiare i suoi 100 anni davanti a due miliardi di persone. La scena sarà il palcoscenico per l’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, le prime Olimpiadi diffuse nella storia. Mattarella ha salutato gli atleti, e ora l’intero stadio si riempie di entusiasmo per un evento che promette di restare nella memoria.

Il vecchio San Siro festeggerà i cento anni di vita davanti a due miliardi di persona con uno spettacolo entusiasmante per dare il via alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, le prime olimpiadi diffuse della storia. Nell’era dei social era inevitabile che i nomi dei protagonisti fossero svelati un po’ alla volta al di là dell’ufficialità. La giornata di vigilia ha avuto come protagonista il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: mentre il nostro capo della Stato faceva visita agli atleti al Villaggio Olimpico e indossava con orgoglio la giacca a vento ufficiale, a Malpensa sbarcava la delegazione politica americana con il vice presidente Vance e il Segretario di Stato Rubio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mattarella saluta gli atleti olimpici San Siro pronto per la grande festa

Approfondimenti su San Siro olimpiadi

Il Presidente della Repubblica ha incontrato al Quirinale gli atleti paralimpici italiani, riconoscendo il loro impegno come un importante contributo alla crescita civile del Paese.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su San Siro olimpiadi

Argomenti discussi: Milano-Cortina, l'agenda olimpica di Mattarella: al Villaggio con gli atleti azzurri e la cena del Cio con i capi di Stato; Il saluto di Mattarella agli atleti olimpici; Mattarella, gli atleti e i luoghi dei Giochi: l’Italia nello spirito olimpico; Il Presidente della Repubblica Mattarella a Milano per l'apertura delle Olimpiadi.

Mattarella saluta gli atleti olimpici San Siro pronto per la grande festaIn tribuna il vice presidente americano Vance e la premier Giorgia Meloni. La cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026 sarà vista nel mondo da due miliardi di persone ... panorama.it

Mattarella pranza con gli atleti azzurri al Villaggio: «La prima competizione è con i propri limiti»Stanno per iniziare le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato gli atleti azzurri al villaggio olimpico, lanciando dei messaggi ... ilmattino.it

Per gli Usa attesi Vance e Rubio. Merz c’è, Macron in dubbio. Domani show a San Siro. facebook

La Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 si preannuncia come un grande racconto italiano per il mondo: star internazionali, tributi culturali, moda, pop e un messaggio contro la guerra: voci e indiscrezioni sullo show del 6 febbraio a San Siro x.com