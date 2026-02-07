Questa settimana, il mondo della cucina ha preso il sopravvento sui social con una serie di meme che spopolano online. Masterchef diventa il nuovo grande show da seguire, paragonato a eventi come Sanremo o “Lascia o Raddoppia”. La passione per il cibo si trasforma in divertimento e chiacchiere tra appassionati, mentre i meme si diffondono rapidissimi, dimostrando che in cucina, ormai, si mangia anche con gli occhi.

Masterchef è il nuovo Sanremo e il nuovo “Lascia o raddoppia”. Il food, come si dice a Milano, si è mangiato tutto. I centri delle città sono diventati mangiatoie – a Roma, a Monti, ci sono le finte sfogline filippine che arrotolano in vetrina la pasta, come fosse Didò, per attirare i turisti con la fissa dell’autenticità. Ma non solo i centri storici italiani, anche internet è invaso dal cibo, nella forma migliore che internet abbia mai trovato per comunicare: il meme. I meme sono come certe battute, se li spieghi perdono la propria aura. “Questa immagine è un pezzo di lasagna al ragù o un livello del videogioco Doom?”, ad esempio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La famosa invasione dei meme in cucina

Approfondimenti su Masterchef Sanremo

Luciano, 92 anni di La Spezia, ha conquistato il pubblico di MasterChef Italia, la celebre trasmissione culinaria trasmessa ogni giovedì alle 21 su Sky.

Google Foto Me Meme, sviluppato con l’intelligenza artificiale Gemini, permette di creare meme personalizzati utilizzando il volto degli utenti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Why Did This Noble Family Abandon Their 17th Century Knights Palace

Ultime notizie su Masterchef Sanremo

Argomenti discussi: Romics d’oro a Lorenzo Mattotti, regista e illustratore; L’illustratore bresciano Lorenzo Mattotti ha vinto il Romics d’Oro; Lettura come rito di comunità: 570 studenti calabresi riscoprono il piacere dell’ascolto.; Il misterioso codice dei piccioni di Pralormo.

Lorenzo Mattotti Romics d’Oro della 36^ edizione Da 'Fuochi' a 'La famosa invasione degli orsi in Sicilia', passando per le collaborazioni con The New Yorker: Lorenzo Mattotti è uno dei grandi maestri del fumetto e dell’illustrazione contemporanea. Autore facebook