Masterchef il 92enne Luciano da La Spezia alla cucina più famosa d' Italia

Luciano, 92 anni di La Spezia, ha conquistato il pubblico di MasterChef Italia, la celebre trasmissione culinaria trasmessa ogni giovedì alle 21 su Sky. La sua esperienza e passione per la cucina lo rendono un esempio di talento e perseveranza, portando un tocco di saggezza e autenticità nel programma più amato d’Italia.

Immagini concesse da Sky. Sito ufficiale Masterchef: https:masterchef.sky.it MasterChef Italia è tutti i giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand. Lanazione.it Masterchef, Luciano di 92 anni conquista Cannavacciuolo: “Ho iniziato quando si è ammalata mia moglie” Masterchef, Luciano di 92 anni conquista Cannavacciuolo: “Ho iniziato quando si è ammalata mia moglie” - Il percorso di Luciano, 92 anni, che debutta a MasterChef con un piatto delle sue origini e un racconto essenziale che colpisce subito i giudici. rds.it MasterChef 2025, Luciano Del Rio conquista i giudici a 92 anni - A 92 anni Luciano Del Rio entra a MasterChef 2025, conquistando giudici e pubblico. famigliacristiana.it Ma come gasa a Masterchef? Il 92enne che fa i muscoli ripieni? E gli dicono: "Ah, alla spezzina!?" Sorvoliamo sul fatto che siano legati. Old old style. - facebook.com facebook © Lanazione.it - Masterchef, il 92enne Luciano da La Spezia alla cucina più famosa d'Italia