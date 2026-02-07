La droga che viaggia con le calamite sotto le auto

Gli agenti hanno scoperto come i pusher nascondono la droga. La trovano nascosta tra i muretti, nelle auto in sosta o fissata con le calamite sotto le vetture. Le operazioni si svolgono spesso di notte, tra un cambio di turno e l’altro, per evitare i controlli. La tecnica si sta diffondendo sempre di più tra chi traffica, rendendo più difficile i controlli delle forze dell’ordine.

A Roma, il traffico di droga si svolge spesso attraverso auto a noleggio utilizzate per il trasporto di sostanze illecite.

A Milano, nel quartiere Giambellino, un uomo di 24 anni è stato arrestato dopo che gli agenti hanno notato un comportamento sospetto nel parco Antonietta Biffi.

