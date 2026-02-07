La droga che viaggia con le calamite sotto le auto

Gli agenti hanno scoperto come i pusher nascondono la droga. La trovano nascosta tra i muretti, nelle auto in sosta o fissata con le calamite sotto le vetture. Le operazioni si svolgono spesso di notte, tra un cambio di turno e l’altro, per evitare i controlli. La tecnica si sta diffondendo sempre di più tra chi traffica, rendendo più difficile i controlli delle forze dell’ordine.

Droga nascosta tra muretti, auto in sosta o fissata con le calamite sotto le vetture. Pusher "al lavoro" tra cambi turno e vendite mordi e fuggi. Le forze dell'ordine, mimetizzandosi tra gli androni dei palazzi, hanno fatto capolino nei punti di spaccio tra Tor Bella Monaca, Ponte di Nona e.

