Milano nasconde le dosi di droga sotto le foglie | arrestato

A Milano, nel quartiere Giambellino, un uomo di 24 anni è stato arrestato dopo che gli agenti hanno notato un comportamento sospetto nel parco Antonietta Biffi. Durante i controlli, il giovane è stato trovato in possesso di dosi di droga nascoste tra le foglie. L'intervento ha portato al suo arresto, evidenziando ancora una volta le difficoltà di controllo e prevenzione nelle aree verdi della città.

Siamo al Giambellino. A destare i sospetti degli agenti è stato il comportamento sospetto del 24enne all'interno del parco Antonietta Biffi. Il ragazzo s i spostava ripetutamente vicino alle panchine del parco, fermandosi brevemente per poi allontanarsi. Ogni volta che riceveva denaro, il giovane si dirigeva verso un cumulo di foglie, utilizzato come nascondiglio per la droga, e prelevava ulteriori dosi da lì.

