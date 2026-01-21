Esordio in Consiglio regionale della Campania per la nuova Giunta nominata da Roberto Fico

Questa mattina, il Consiglio regionale della Campania si è riunito per la seconda seduta della legislatura, segnando l'esordio ufficiale della nuova Giunta nominata da Roberto Fico. Per la prima volta, tutti gli assessori sono presenti all'incontro, segnando un momento importante nel percorso istituzionale della regione. L’assemblea si è concentrata su temi di interesse regionale, con un’attenzione particolare alle priorità e alle strategie di sviluppo.

Il parlamentino campano si è riunito questa mattina per la seconda seduta della nuova legislatura e, per la prima volta, sono presenti gli assessori al completo. La seduta è iniziata con il ricordo di Luigi Nicolais, ex ministro, deputato, assessore regionale e presidente del Cnr, scomparso lo scorso 12 gennaio. “Oggi il Consiglio regionale della Campania rende il suo deferente e riconoscente omaggio alla memoria del professor Luigi Nicolais, scienziato di fama internazionale, uomo delle istituzioni, protagonista autorevole della vita pubblica del nostro Paese. La sua scomparsa rappresenta una perdita profonda per la comunità scientifica, per le istituzioni repubblicane e per tutti coloro che ne hanno condiviso il percorso umano e professionale”, ha detto il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Campania, nominata la nuova Giunta regionale da Roberto FicoIl presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ufficialmente annunciato la composizione della nuova Giunta regionale, costituita da dieci assessori.

Campania, c’è la squadra di Roberto Fico: tutti i nomi della nuova giunta regionaleLa Campania si prepara a una nuova fase amministrativa con la formazione della giunta regionale guidata da Roberto Fico.

