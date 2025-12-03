Il futuro delle carceri e la revisione del reato di tortura al consiglio nazionale del Sappe
Focus sul futuro della polizia penitenziaria e la revisione del reato di tortura al 38esimo Consiglio nazionale del Sappe che si conclude il 4 dicembre ad Abano Terme. Il segretario generale Donato Capece ha presentato la relazione introduttiva “Uno sguardo al futuro senza dimenticare il passato”, ripercorrendo la storia del sindacato. “Sovraffollamento, carenze di organico, aumento dei detenuti psichiatrici e tossicodipendenti, tensioni quotidiane, aggressioni e strutture fatiscenti hanno trasformato il lavoro in carcere in una battaglia quotidiana”, ha sottolineato il numero uno del Sappe. Polizia penitenziaria e reato di tortura al tavolo del Consiglio del Sappe. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Chi apre la porta di una scuola chiude una prigione.” Continua il nostro impegno con RePlay, il programma istituzionale che porta lo sport all’interno delle carceri. Lo sport è una vera scuola di vita, crediamo profondamente nella sua capacità di trasformare gli - facebook.com Vai su Facebook
Carceri, aperto il bando 'Costruire Futuro 2025' - Assessore Regimenti: «Trasformiamo l’esperienza della detenzione da momento di sofferenza a ... Secondo regione.lazio.it
Carceri: Mattarella, “luoghi di detenzione non devono trasformarsi in palestra per nuovi reati”. “Garantire un livello dignitoso di vita e trattamento” - “I luoghi di detenzione non devono trasformarsi in palestra per nuovi reati; in palestra di addestramento al crimine; né in luoghi senza speranza. Si legge su agensir.it