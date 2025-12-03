Focus sul futuro della polizia penitenziaria e la revisione del reato di tortura al 38esimo Consiglio nazionale del Sappe che si conclude il 4 dicembre ad Abano Terme. Il segretario generale Donato Capece ha presentato la relazione introduttiva “Uno sguardo al futuro senza dimenticare il passato”, ripercorrendo la storia del sindacato. “Sovraffollamento, carenze di organico, aumento dei detenuti psichiatrici e tossicodipendenti, tensioni quotidiane, aggressioni e strutture fatiscenti hanno trasformato il lavoro in carcere in una battaglia quotidiana”, ha sottolineato il numero uno del Sappe. Polizia penitenziaria e reato di tortura al tavolo del Consiglio del Sappe. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il futuro delle carceri e la revisione del reato di tortura al consiglio nazionale del Sappe