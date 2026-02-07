La diocesi restituisce le opere prestate

La diocesi ha restituito le opere prestate durante l’Anno Giubilare. Martedì scorso, i quadri seicenteschi e i reperti che ripercorrevano la traslazione del corpo di San Terenzo sono tornati nella chiesa-santuario di San Terenzo Monti, il luogo dove sono sempre stati esposti. Le opere erano state temporaneamente portate via durante il periodo di celebrazioni, ma ora sono di nuovo visibili al pubblico.

Terminato l' Anno Giubilare, lo scorso martedì, gli antichi reperti e i quadri seicenteschi raffiguranti la translazione, dalla Piana di Luni, a quello che al tempo si chiamava 'Malpasso' dopo Fosdinovo e Tendola, del corpo di San Terenzo, hanno fatto rientro presso la chiesa-santuario di San Terenzo Monti, dove sono esposti da secoli. Opere d'arte, autentiche istantanee dell'epoca raffiguranti le fasi finali della vita del Santo, un vescovo proveniente dalla lontana Scozia, che fu assassinato dai propri servi a scopo di rapina nei pressi di Avenza, che ha dato il nome alla borgata la quale, nel passato era chiamata 'Castel del Moro'.

