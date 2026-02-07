La diocesi restituisce le opere prestate

La diocesi ha restituito le opere prestate durante l’Anno Giubilare. Martedì scorso, i quadri seicenteschi e i reperti che ripercorrevano la traslazione del corpo di San Terenzo sono tornati nella chiesa-santuario di San Terenzo Monti, il luogo dove sono sempre stati esposti. Le opere erano state temporaneamente portate via durante il periodo di celebrazioni, ma ora sono di nuovo visibili al pubblico.

Terminato l’ Anno Giubilare, lo scorso martedì, gli antichi reperti e i quadri seicenteschi raffiguranti la translazione, dalla Piana di Luni, a quello che al tempo si chiamava ’Malpasso’ dopo Fosdinovo e Tendola, del corpo di San Terenzo, hanno fatto rientro presso la chiesa-santuario di San Terenzo Monti, dove sono esposti da secoli. Opere d’arte, autentiche istantanee dell’epoca raffiguranti le fasi finali della vita del Santo, un vescovo proveniente dalla lontana Scozia, che fu assassinato dai propri servi a scopo di rapina nei pressi di Avenza, che ha dato il nome alla borgata la quale, nel passato era chiamata ’Castel del Moro’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La diocesi restituisce le opere prestate Approfondimenti su San Terenzo Monti Diocesi di Cesena-Sarsina più ricca. L’8 per mille premia la chiesa locale. Finanziate opere nelle parrocchie La Diocesi di Cesena-Sarsina si rafforza grazie all’8 per mille, che sostiene le sue opere. Sette Opere per la Misericordia: in mostra le opere donate da sette artisti internazionali al Pio Monte in dialogo con il capolavoro di Caravaggio Sabato 24 gennaio alle ore 11 si apre l’VIII edizione di Sette Opere per la Misericordia al Pio Monte della Misericordia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su San Terenzo Monti Argomenti discussi: La diocesi restituisce le opere prestate; Liberi dall’invisibilità: la Biblioteca Diocesana accoglie Ciprian Apetrei; Restituzione auguri natalizi alla Regione Liguria; Girolamo della Rovere: l’arcivescovo che riportò i Savoia a casa. La diocesi restituisce le opere prestateTerminato l’Anno Giubilare, lo scorso martedì, gli antichi reperti e i quadri seicenteschi raffiguranti la translazione, dalla Piana di ... lanazione.it Un nuovo ambiente restituisce decorazioni di alta qualità, apparati pittorici e tracce di un cantiere in attività al momento dell’eruzione del 79 d.C. ... . leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it . #archeologia #arte #cultura #ercolano #napoliattualità #newsnapoli facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.