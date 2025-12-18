Diocesi di Cesena-Sarsina più ricca L’8 per mille premia la chiesa locale Finanziate opere nelle parrocchie

La Diocesi di Cesena-Sarsina si rafforza grazie all’8 per mille, che sostiene le sue opere. Con trasparenza, il bilancio 2024 rivela costi e ricavi, offrendo un quadro chiaro delle iniziative parrocchiali. Guidata dal vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo, la diocesi investe le risorse raccolte per rafforzare la comunità e promuovere progetti di crescita e solidarietà, contribuendo a un futuro più ricco di speranza e impegno.

Diocesi di Cesena-Sarsina giudata dal vesovo Antonio Giuseppe Caiazzo a carte scoperte con costi e ricavi relativi al bilancio del 2024 resi trasparenti sulle colonne del settimanale diocesano. C'è un dato, più di ogni altro significativo, che testimonia la fiducia di credenti praticanti ma non solo verso la chiesa: i proventi derivanti dall' 8 per mille, la quota delle imposte sul reddito che i cittadini italiani possono destinare, a loro scelta, a scopi religiosi o sociali. Nel 2023 la chiesa locale cesenate ha incamerato un milione e 400mila euro, saliti l'anno successivo a un milione e 770mila euro.

Diocesi: Cesena, a Sarsina si amplia il Museo di Arte sacra e si scopre la targa a ricordo dei restauri della concattedrale - È in programma per la mattinata di sabato 9 dicembre, a Sarsina, un duplice avvenimento: alle 11 si scoprirà la targa che ricorda i restauri alla facciata della concattedrale finanziati dalla ... agensir.it

Diocesi: Cesena-Sarsina, la comunità ecclesiale “si rallegra” per il riconoscimento delle virtù eroiche della serva di Dio Angelina Pirini - Sarsina si rallegra e invita tutti i fedeli a pregare Angelina e mantenere viva la sua memoria”. agensir.it

Douglas Regattieri Vescovo emerito di Cesena Sarsina

Il lavoro che costruisce comunità. In occasione della tradizionale messa natalizia, Confartigianato e Coldiretti Forlì-Cesena hanno donato al vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, una statuina artistica del presepe che rap - facebook.com facebook

