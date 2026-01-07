LIVE Sci alpino Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA | Hallberg sorprende tutti inforcata per Vinatzer

Segui la diretta dello slalom di Madonna di Campiglio 2026, aggiornando in tempo reale i risultati e le performance dei concorrenti. In questa occasione, Hallberg ha sorpreso tutti, mentre Vinatzer ha avuto un problema di inforcata. Rimani informato sugli sviluppi della gara e sui pettorali di partenza, con aggiornamenti costanti e dettagli precisi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.39: Quattordicesimo l’austriaco Michael Matt ad 84 centesimi. Ora si attende soprattutto Tommaso Sala con il 27. 18.37: Ricapitoliamo la situazione dei primi dieci. Purtroppo è uscito Alex Vinatzer. Eduard HALLBERG FIN 50.29. Tanguy NEF SUI +0.16. Clement NOEL FRA +0.23. Henrik KRISTOFFERSEN NOR +0.29. Timon HAUGAN NOR +0.32. Atle Lie MCGRATH NOR +0.35. Albert POPOV BUL +0.41. Linus STRASSER GER +0.41. Steven AMIEZ FRA +0.52. Lucas PINHEIRO BRAATHEN BRA +0.65. 18.36: Ha inforcato l’austriaco Dominik Raschner. 18.34: CLAMOROSO HALLBERG! Questo è un grandissimo talento e ha guadagnato quasi due decimi nell’ultimo intermedio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: Hallberg sorprende tutti, inforcata per Vinatzer Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: spettacolo in notturna. Attesa per Vinatzer Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: Vinatzer deve consolidarsi, la startlist Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sci alpino. Slalom di Semmering: trionfa Mikaela Shiffrin, vittoria numero 106 - La classifica della coppa del Mondo di slalom:; Slalom femminile a Semmering: trionfa una devastante Shiffrin; LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Della Mea tra le grandi, anche Peterlini in top10! Rast, che smacco a Shiffrin!; Rivivi il LIVE! Shiffrin completa la rimonta e vince lo slalom, Peterlini 15ª. LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: comincia la prima manche - 08: Eccezionale Noel sul muro ed il francese si porta in testa ma con solo 7 ... oasport.it LIVE! Slalom show sulla 3Tre: bagarre per il podio, Vinatzer guida l'Italia. La diretta scritta - La parentesi italiana della Coppa del Mondo di sci alpino maschile si chiude col classico slalom in notturna sulla 3Tre. eurosport.it

Coppa del mondo di sci, Slalom maschile a Madonna di Campiglio: risultato in diretta - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Slalom maschile a Madonna di Campiglio: risultato in diretta ... sport.sky.it

A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Kranjska Gora, tv, streaming - x.com

Sci alpino: tutte le informazioni utili per seguire lo slalom femminile previsto oggi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.